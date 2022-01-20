الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية تبحث آلية التعاون في تنظيم حركة الأفراد ونقل البضائع بين البلدين

قامت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة بالمشاركة في اجتماع مصلحتي الجمارك الليبية والمصرية الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة يوم أمس الأربعاء 19 يناير 2022 م، وذلك لبحث آلية التعاون في تنظيم حركة الأفراد ونقل البضائع بين البلدين، وبحضور مدير عام مصلحة الجمارك الليبية سليمان علي، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات عبد البر، ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، وأعضاء مصلحتي الجمارك بالبلدين.

واستعرض الحضور خلاله الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في هذا الخصوص وسُبل تفعيلها وتسهيل حركة الأفراد ونقل البضائع من الجانبين، وذلك تنفيذاً لتعليمات وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج .

كما تم الاتفاق أيضاً على السماح بدخول البضائع ذات المنشأ الأجنبي وتشكيل لجنة مشتركة تتولى إعداد خطة تنظيم حركة التنقل عبر المنافذ البرية المشتركة.

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