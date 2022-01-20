العملات الأجنبية تستقر أمام الدينار في ختام تداولات الأسبوع

حافظت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية على قيمتها أمام الدينار في السوق السوداء، بالرغم من إعلان مصرف ليبيا المركزي عن توقيع عقد مع شركة “ديلويت”، للبدء بتنفيذ إجراءات التوحيد.

وتداول التجار الدولار في ختام التعاملات الخميس بـ 4.92 دنانير، فيما بلغت قيمة العملة الأمريكية على صعيد الحوالات الخارجية 4.95 دنانير.

وشملت حالة الاستقرار في تداولات السوق السوداء نهاية الأسبوع، قيمة العملة الأوروبية الموحدة اليورو التي بلغت 5.46 دنانير.

على صعيد العملات العربية، حافظ الدينار التونسي على قيمته أمام نظيره الليبي في تعاملات المنطقة الحدودية رأس اجدير، وبلغت قيمته 1.72 دينار.

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