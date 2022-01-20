تأكيداً لما نشرته صدى الاقتصادية سابقاً.. مراجع غيث يعود لمجلس إدارة المركزي من جديد.. ويصرح لصدى عن عدة مستجدات

أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على وروده قرار تعيينه من جديد كعضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .

وقال “غيث” لصدى الاقتصادية: نسعى إلى توحيد مصرف ليبيا المركزي ووضعنا خارطة طريق وقمنا بتكليف شركة دولية لتسيير عملية التوحيد .

وأضاف قائلاً؛ نحاول عقد اجتماع لمجلس إدارة المركزي قريباً، ونتمنى أن تكون النوايا صافية ، ونخرج من الألم الذي أضر بالبلاد والعباد والمصرف المركزي والمصارف التجارية.

وكانت مصادر خاصة قد كشفت حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن البرلمان ينظر في تسمية مرشح سابع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

وذلك بديلاً عن عضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق “حمودة الأسود” والذي إستقال في عام 2016 وفق المصدر .

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