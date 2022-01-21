وزير الاقتصاد يصدر قراراً بشأن تحديد أسعار الأعلاف

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الخميس القرار رقم 30 لسنة 2022م، بشأن تحديد سعر سلعة.

حيث حدد بموجبه نسبة ‎ %50‎كدعم من الحكومة لأسعار الأعلاف الحيوانية، وذلك تنفيذاً لقرار حكومة الوحدة الوطنية رقم (569) لسنة 2021م بشأن تخصيص مبلغ وقدره سبعمائة وخمسة مليون دينار لصالح الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة بهدف توريد أعلاف حيوانية لدعم المربين والمحافظة على الثروة الحيوانية .

وعلى أن يكون سعر التعاقد على الأعلاف بالنسبة للشعير السائب 180‪ د. ل للقنطار، والشعير المكيس 190‪ د. ل للقنطار ،أما أعلاف حافظة البروتين 12.5 مدشش (العليقة) 195‪ د. ل للقنطار.

وذلك حسب المواصفات القياسية الليبية المعمول بها، وعلى أن تسري هذه الأسعار لمدة ثلاث أشهر أي من تاريخ 20 يناير حتى 20 أبريل 202‪2م.

أيضاً أن يكون سعر البيع للمربيين بالنسبة للشعير المكيس 95 د. ل للقنطار، وأعلاف حافظة البروتين 12.5 مدشش (عليقة) 97.5 د. ل للقنطار.

وأن تحدد مخصصات البلديات لصالح المربيين وفقاً للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم (447‪) لسنة 2021م بشأن تشكيل اللجنة المركزية لتوزيع الأعلاف.





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