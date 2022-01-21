انخفاض العقود الآجلة للنفط بنسبة واحد بالمائة

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انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو الواحد بالمائة، اليوم الجمعة، خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 13 أكتوبر 2014 وارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 09 من نفس الشهر.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم مارس المقبل 0.92 بالمائة. لتتداول عند 86.55 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 87.35 دولارا للبرميل.

واستهلت العقود التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 88.38 دولارا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم فبراير القادم 1.10 بالمائة. لتتداول عند مستويات 83.63 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 84.57 دولارا للبرميل.

مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 85.55 دولارا للبرميل.

وكان خاما القياس قد ارتفعا أكثر من عشرة بالمئة منذ بداية العام وسط مخاوف من شح الإمدادات.