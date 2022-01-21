خبير اقتصادي: توحيد المصرف خطوة إيجابية لصالح الدورة المالية

وصف الخبير الاقتصادي فوزي عمار التحركات الأخيرة لتوحيد المصرف المركزي بالخطوة المهمة إذا تزامنت مع اختيار محافظ له شرعية حسب قوله.

وأضاف عمار أن عودة العمليات المصرفية إلى المنطقة الشرقية سيكون له الأثر الإيجابي على الدورة المالية حيث أنه سيمكن من عودة الأموال إلى المصارف، التي سحبت منها بسبب قرار إيقاف المقاصة.

ولفت إلى أن ليبيا تحتاج عملية كاملة من الإصلاحات المالية والبنية التحتية للمصارف الليبية، مشيرًا إلى أن مساعي توحيد المصرف المركزي الأخيرة في تونس؛ ليست الأولى التي تحتضنها الدولة المجاورة.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، قد وقعا أمس في تونس اتفاقية تقضي بتقديم الخدمات الاستشارية من قبل شركة “ديلويت”؛ وذلك لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها، حيث تتضمن الاتفاقية أربع مراحل سينتج عنها نموذجٌ تشغيليٌ متطور للمصرف المركزي الموحد، يُحاكي النظام المصرفي العالمي.

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