الوطنية للنفط تُطالب مسؤولي مشروع تطوير التراكيب البحرية ( أ ، هـ) بالإسراع في إنجازها

طرابلس 21 يناير 2022 (وال)- عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الخميس بطرابلس، اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة “مليتة” للنفط والغاز البشير محمد، ورئيس لجنة الملاك بالشركة عبد الباسط الرفاعي، ورئيس مجلس إدارة شركة “تقنية ليبيا” للأعمال الهندسية عادل عبازة، والمدير التنفيذي لشركة تقنية زكي بيوض، ومدير عام مشروع تطوير التراكيب البحرية ( أ ،هـ) جمال هويسة، ورئيس فريق المشاريع المشتركة لشركة مليتة رجب عرعارة، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، وعدد من المختصين بالمؤسسة والشركات.
جرى خلال الاجتماع الإطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير التراكيب البحرية (أ ،هـ)، وتقديم بعض المقترحات والأفكار التي تساهم في إنجاز المشروع في وقته المحدد، وتجنب التاخير الناجم عن الإغلاقات التي تسببت فيها جائحة كورونا خلال السنة الماضية، وذلك سعيًا لتحقيق الهدف الأساسي منه وهو المساهمة في تعزيز القدرة الإنتاجية وتعويض الاحتياطي الغازي المستنزف من الحقول الحالية، وتحفيز الاقتصاد المحلي.
واستعرض مدير عام مشروع تطوير التراكيب البحرية ( أ ، هـ) جمال هويسة، سير العمل والوضع الحالي للمشروع، مؤكدا ان العمل جاري وبطريقة متسارعة للانتهاء من التصاميم الأساسية والتفصيلية، وبالتالي إعداد مجال العمل وطرح العطاءات، كما تمت مناقشة الأعمال المستقبلية وكيفية إنجازها دون تاخير.
بدوره، طالب مصطفى صنع الله، المسؤولين عن إنجاز المشروع، بوضع جدول زمني محدد وآلية عمل واضحة، لتنظيم عملهم وضمان الإسراع بإنجاز المشروع وتنفيذه بالطريقة الصحيحة، مؤكدا أن هذا المشروع يعدّ من أبرز التحديات الداخلية لقطاع النفط والغاز في ظل الانحدار الطبيعي المتوقع لانتاج الغاز من الحقول القائمة.
وفي نهاية الإجتماع؛ أكد مصطفى صنع الله على أن المؤسسة جاهزة لتوفير الضروف الملائمة لفريق المشروع، لإنجاز أعمالهم بكفائة عالية والعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجههم. )وال) ب خ/ ر ت
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