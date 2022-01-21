الوطنية للنفط تُطالب مسؤولي مشروع تطوير التراكيب البحرية ( أ ، هـ) بالإسراع في إنجازها

طرابلس 21 يناير 2022 (وال)- عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الخميس بطرابلس، اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة “مليتة” للنفط والغاز البشير محمد، ورئيس لجنة الملاك بالشركة عبد الباسط الرفاعي، ورئيس مجلس إدارة شركة “تقنية ليبيا” للأعمال الهندسية عادل عبازة، والمدير التنفيذي لشركة تقنية زكي بيوض، ومدير عام مشروع تطوير التراكيب البحرية ( أ ،هـ) جمال هويسة، ورئيس فريق المشاريع المشتركة لشركة مليتة رجب عرعارة، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، وعدد من المختصين بالمؤسسة والشركات.

جرى خلال الاجتماع الإطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير التراكيب البحرية (أ ،هـ)، وتقديم بعض المقترحات والأفكار التي تساهم في إنجاز المشروع في وقته المحدد، وتجنب التاخير الناجم عن الإغلاقات التي تسببت فيها جائحة كورونا خلال السنة الماضية، وذلك سعيًا لتحقيق الهدف الأساسي منه وهو المساهمة في تعزيز القدرة الإنتاجية وتعويض الاحتياطي الغازي المستنزف من الحقول الحالية، وتحفيز الاقتصاد المحلي.

واستعرض مدير عام مشروع تطوير التراكيب البحرية ( أ ، هـ) جمال هويسة، سير العمل والوضع الحالي للمشروع، مؤكدا ان العمل جاري وبطريقة متسارعة للانتهاء من التصاميم الأساسية والتفصيلية، وبالتالي إعداد مجال العمل وطرح العطاءات، كما تمت مناقشة الأعمال المستقبلية وكيفية إنجازها دون تاخير.

بدوره، طالب مصطفى صنع الله، المسؤولين عن إنجاز المشروع، بوضع جدول زمني محدد وآلية عمل واضحة، لتنظيم عملهم وضمان الإسراع بإنجاز المشروع وتنفيذه بالطريقة الصحيحة، مؤكدا أن هذا المشروع يعدّ من أبرز التحديات الداخلية لقطاع النفط والغاز في ظل الانحدار الطبيعي المتوقع لانتاج الغاز من الحقول القائمة.

وفي نهاية الإجتماع؛ أكد مصطفى صنع الله على أن المؤسسة جاهزة لتوفير الضروف الملائمة لفريق المشروع، لإنجاز أعمالهم بكفائة عالية والعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجههم. )وال) ب خ/ ر ت

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