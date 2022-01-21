صنع الله يتابع مع شركة «KPMG» العالمية سير العمل بمشروع التحديث الشامل لمنظوماتها

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماعاً، مع مع المدير العام لشركة «KPMG» “تونس منصف زموري” وممثلي الشركة لدى ليبيا “حسين أبو نوارة وعبد الرحمن الشرع” ، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، وعدد من المختصين بالإدارات ذات العلاقة، ورئيس وأعضاء اللجنة المكلّفة لمتابعة المشروع، والمختصين من الشركة.

تناول الاجتماع مناقشة وتقديم عرض مرئي من شركة «KPMG»، حول السياق العام لمشروع ” استحداث منظومة شاملة للنظم المالية والإدارية والموارد البشرية والتسويق والتصنيع والاستكشاف والإنتاج”، حيث تضمن العرض ملخص نتائج المرحلة الأولى ” التشخيص والتقييم واقتراح التحسينات” فيما يتعلق بالتنظيم العام والحوكمة، والشؤون المالية والإدارية، والموارد البشرية، ونشاط التسويق، ونشاط الاستكشاف والانتاج، إضافة لإدارات الدعم والإدارات الفنية الأخرى.

كما استعرض صنع الله الوضع التسلسل الزمني لقطاع النفط من حيث الهياكل التنظيمية والقوانين والموارد الصادرة التي تنظم عمل القطاع معدّدا جملة من الصعوبات التي واجهت سير عملياته وخاصة خلال السنوات الماضية، موضحاَ بأن الهدف الأساسي من تنفيذ المشروع هو ميكنة كل أعمالها، وإدخال التقنية الرقمية الحديثة لجميع منظوماتها المالية والإدارية والفنية، وتحقيق رؤية واستراتيجية المؤسسة في إدخال تقنية الحقول الذكية وميكنة جميع العمليات النفطية بدأ من عمليات الاستكشاف والحفر والانتاج والتصنيع وصولاً إلى مرحلة التسويق، وأيضاً متابعة حالة الأصول وشفافية عمليات توفير قطع الغيار ومستلزمات التشغيل مما يساهم في تحسين مستوى الآداء وتقليل التكاليف وترشيد المصروفات

وأصدر توجيهاته للمدراء العامون بوضع جدول زمني محدد لمراجعة ومناقشة الملاحظات الواردة في الاجتماع، يلي ذلك إعداد جلسة عمل مع مسؤولي «KPMG»، لاستعراض الملاحظات التي جرى تحديدها.

كما أبدى أعضاء مجلس الادارة عدد من الملاحظات على التقرير وأكدوا على أهمية المشروع ودوره في المساهمة في تحسين عمليات القطاع وتحقيق انسياب وتبادل محكم للبيانات وبشكل آمن.

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