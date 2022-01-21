صنع الله يتابع مع شركة «KPMG» العالمية سير العمل بمشروع التحديث الشامل لمنظوماتها

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماعاً، مع مع المدير العام لشركة «KPMG» “تونس منصف زموري” وممثلي الشركة لدى ليبيا “حسين أبو نوارة وعبد الرحمن الشرع” ، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، وعدد من المختصين بالإدارات ذات العلاقة، ورئيس وأعضاء اللجنة المكلّفة لمتابعة المشروع، والمختصين من الشركة.
تناول الاجتماع مناقشة وتقديم عرض مرئي من شركة «KPMG»، حول السياق العام لمشروع ” استحداث منظومة شاملة للنظم المالية والإدارية والموارد البشرية والتسويق والتصنيع والاستكشاف والإنتاج”، حيث تضمن العرض ملخص نتائج المرحلة الأولى ” التشخيص والتقييم واقتراح التحسينات” فيما يتعلق بالتنظيم العام والحوكمة، والشؤون المالية والإدارية، والموارد البشرية، ونشاط التسويق، ونشاط الاستكشاف والانتاج، إضافة لإدارات الدعم والإدارات الفنية الأخرى.
كما استعرض صنع الله الوضع التسلسل الزمني لقطاع النفط من حيث الهياكل التنظيمية والقوانين والموارد الصادرة التي تنظم عمل القطاع معدّدا جملة من الصعوبات التي واجهت سير عملياته وخاصة خلال السنوات الماضية، موضحاَ بأن الهدف الأساسي من تنفيذ المشروع هو ميكنة كل أعمالها، وإدخال التقنية الرقمية الحديثة لجميع منظوماتها المالية والإدارية والفنية، وتحقيق رؤية واستراتيجية المؤسسة في إدخال تقنية الحقول الذكية وميكنة جميع العمليات النفطية بدأ من عمليات الاستكشاف والحفر والانتاج والتصنيع وصولاً إلى مرحلة التسويق، وأيضاً متابعة حالة الأصول وشفافية عمليات توفير قطع الغيار ومستلزمات التشغيل مما يساهم في تحسين مستوى الآداء وتقليل التكاليف وترشيد المصروفات
وأصدر توجيهاته للمدراء العامون بوضع جدول زمني محدد لمراجعة ومناقشة الملاحظات الواردة في الاجتماع، يلي ذلك إعداد جلسة عمل مع مسؤولي «KPMG»، لاستعراض الملاحظات التي جرى تحديدها.
كما أبدى أعضاء مجلس الادارة عدد من الملاحظات على التقرير وأكدوا على أهمية المشروع ودوره في المساهمة في تحسين عمليات القطاع وتحقيق انسياب وتبادل محكم للبيانات وبشكل آمن.
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