وزير المالية يتابع مع لجنة “مشروع إصلاح المالية” آخر المستجدات

عقدت اللجنة الإشرافية العليا لمشروع إصلاح المالية العامة برئاسة وزير المالية وحضور اعضاء اللجنة، وفقًا لما أوردته المنصة الإعلامية للوزارة.

تمحور الاجتماع على استعراض التقارير المقدمة من قبل فريق العمل المكلف بمتابعة سير المشروع والخطوات العملية المتخذة إنفاذاً لتوصيات اللجنة العليا في اجتماعها الثاني لعام 2021م إضافة إلى عدة بنود أخرى .

يُشار إلى أن اللجنة خرجت، بعد الاجتماع الذي عُقد مع الوزير بمقر ديوان الوزارة في طرابلس؛ بجملة من التوصيات الهادفة إلى تفعيل مشروع إصلاح المالية العامة على الوجه الأكمل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.

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