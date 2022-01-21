المؤسسة الوطنية تستحدث منظومة شاملة للحوكمة

تابع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مشروع استحداث منظومة شاملة للنظم المالية والإدارية والموارد البشرية والتسويق والتصنيع والاستكشاف والإنتاج بالمؤسسة، والذي تُنفّذه شركة KPMG.

واستعرض صنع الله، مع ممثلي الشركة وضع التسلسل الزمني لقطاع النفط، من حيث الهياكل التنظيمية والقوانين والموارد الصادرة التي تُنظّم عمل القطاع، مُعدّداً جملة من الصعوبات التي واجهت سير عملياته وخاصة خلال السنوات الماضية.

وأشار صنع الله إلى أن الهدف الأساسي من تنفيذ المشروع هو ميكنة كل أعمالها، وإدخال التقنية الرقمية الحديثة لجميع منظوماتها المالية والإدارية والفنية، وتحقيق رؤية واستراتيجية المؤسسة في إدخال تقنية الحقول الذكية، وميكنة جميع العمليات النفطية، بدأ من عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج والتصنيع، وصولاً إلى مرحلة التسويق وأيضاً متابعة حالة الأصول وشفافية عمليات توفير قطع الغيار ومستلزمات التشغيل، مما يساهم في تحسين مستوى الأداء وتقليل التكاليف وترشيد المصروفات.

جدير بالذكر أن المؤسسة وقّعت عقداً في ديسمبر 2020 مع شركة «KPMG»، لاستحداث منظومة شاملة للنظم المالية والإدارية والتسويق الدولي، لكي يتسنى لها ميكنة كل أعمالها، وإدخال التقنية الرقمية الحديثة لجميع منظوماتها المالية والإدارية والفنية، التي تتعلّق بمجالات الاستكشاف والإنتاج والتصنيع والتسويق الدولي والموارد البشرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية