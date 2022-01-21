مدير مكتب مخازن فرع مصلحة المرافق التعليمية بنغازي يؤكد وصول أول دفعة من الكتاب المدرسي بمخازن المدينة

عقد مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بنغازي يوم أمس الخميس اجتماعاً مع مدير مكتب مخازن فرع مصلحة المرافق التعليمية بنغازي عبد الحميد نتفه، وذلك بناءً على تعليمات رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما أكد “نتفه” وصول أول دفعة من الكتاب المدرسي بمخازن مدينة بنغازي للصف الإبتدائي ومتوقع وصول باقي الشحنات خلال الأسبوع القادم توالياً وسوف يتم توزيع الكتاب المدرسي على جميع المؤسسات التعليمية لبلدية بنغازي وقمينس وسلوق وبنينا .

وأضاف مؤكداً على قيامه بالتنسيق مع مدير إدارة المخازن الرئيسية طرابلس بشأن وصول الكتاب المدرسي خلال مدة 25 يوم القادمة إلى مخازن مدينة طرابلس وبنسبة 80% .

كما قال أيضا بأنه تم جرد الكتاب المدرسي المتبقي من العام الماضي حسب ماهو متوفر بمخازن مدينة بنغازي من الأرصدة السابقة والتي أتضح أنها لاتغطي نسبة 5% من احتياج المؤسسات التعليمية والبالغ عددها (219) مدرسة تعليم أساسي عام بالإضافة (58) مدرسة تعليم ثانوي عام موزعة على بلديات (بنغازي ، سلوق ، قمينس ، بنينا ، ) بالإضافة إلى عدد (392) مدرسة تعليم حر .

وأكد أن الكتاب المدرسي يوزع مجاناً للمدارس العامة ببلدية بنغازي ، أما فيما يتعلق بمدارس التعليم الحر يتم تسليم الكتاب المدرسي بمقابل مادي يتم إيداعه في حساب مركز المناهج التعليمية بمصرف الجمهورية فرع الميدان طرابلس ويتم طلب صك مصدق من كل مدرسة خاصة بإسم مركز المناهج التعليمية .

وقال مدير مكتب المخازن فرع مصلحة المرافق التعليمية بنغازي: لم يصرف لنا عهد مناولة لتفريغ الكتاب المدرسي بالمخازن وإعادة توزيعه على المؤسسات التعليمية من قبل إدارة مركز المناهج التعليمية وقدم مدير مكتب مخازن فرع مصلحة المرافق التعليمية بنغازي موقف تفصيلي عن الوضع العام لتوزيع الكتاب المدرسي للعام الحالي 2021-2022 على المؤسسات التعليمية بالخصوص .

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