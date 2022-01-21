سعر الصرف في الموازنة اللبنانية 2022 يصل إلى 20 ألف ليرة للدولار

أكد مصدر رسمي لبناني أن البلاد ستُطبّق سعر صرف يتراوح بين خمسة عشر ألفًا وعشرين ألف ليرة للدولار، للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة هذا العام، الذي يُتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيه عشرين فاصلة ثمانية بالمائة.

وتوقّعت نسخة من مشروع الموازنة أن تبلغ قيمة الإيرادات تسعة وثلاثين فاصلة خمسة عشر تريليون ليرة، والإنفاق تسعة وأربعين فاصلة اثنين وأربعين تريليون ليرة.

وذكر المصدر أن المسودة لم تُحدد سعر الصرف، بسبب تطبيق عدة أسعار صرف في لبنان.

يُذكر أن الليرة اللبنانية فقدت أكثر من تسعين بالمائة من قيمتها، منذ انزلاق البلاد في أزمة مالية في عام ألفين وتسعة عشر.

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