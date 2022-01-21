النائب العام يأمر بحبس مدير مصرف الجمهورية فرع الحرشة

قامت نيابة الزاوية الجزئية في السادس عشر من يناير الجاري بتولي مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة النفاذ غير المشروع إلى عدد من الحسابات المصرفية العائدة لبعض عملاء فرع مصرف الجمهورية – الحرشة، وذلك بعد أن تبين لهم وجود عمليات مصرفية تمت على حساباتهم أخذت صورتي السحوبات النقدية والتحويلات المصرفية الداخلية دون طلبهم أو اجازتها من قبلهم .

هذا وطالت التحقيقات مدير فرع المصرف بعد إثبات واقع توليه إنجاز العمليات المصرفية محل الجريمة، وكذلك أحد أقربائه من الدرجة الثالثة بوصفه المستفيد الرئيسي من المبالغ المالية المسحوبة من حسابات عملاء الفرع.

وبذلك أصدر النائب العام قراراً بحبس مدير فرع المصرف والمستفيد احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابهما جريمة الاختلاس .

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