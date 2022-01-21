النيابة العامة تحبس مدير فرع مصرف الجمهورية الحرشة

أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية الحرشة بالزاوية، على خلفية التحقيقات الجارية في واقعة النفاذ غير المشروع لحسابات عملاء المصرف.

وأوضح مكتب النائب العام، أن نيابة الزاوية الجزئية تولّت التحقيق في الواقعة بعد أن تكشف لزبائن المصرف وجود عمليات مصرفية تمت على حساباتهم، تمثلت في السحوبات النقدية والتحويلات المصرفية الداخلية دون طلبهم أو إجازتها من قبلهم.

وأضاف المكتب أن التحقيقات طالت مدير فرع المصرف بعد إثبات واقعة توليه إنجاز العمليات المصرفية محل الجريمة، وأحد ذوي قرباه من الدرجة الثالثة بوصفه المستفيد الرئيس من المبالغ المالية المسحوبة من حسابات عملاء الفرع، وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس مدير فرع المصرف والمستفيد احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابهما جريمة الاختلاس.

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