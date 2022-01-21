فرانس برس: بلجيكا تطالب بالتحقيق مع مسؤول مؤسسة الاستثمار حول اختفاء ملياري يورو من بنك يوروكلير

ذكرت وكالة فرانس برس الفرنسية اليوم الجمعة إن قاضي بلجيكي أصدر مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول ليبي في إطار تحقيق في إدارة الأموال الليبية المجمدة .

وأكد مكتب المدعي العام في بروكسل مذكرة التوقيف لوكالة فرانس برس بعد صدورها هذا الشهر .

وأضافت الوكالة إن المسؤول المستهدف هو علي محمود حسن رئيس المؤسسة الليبية عن إدارة الأصول والاستثمارات الأجنبية في ليبيا.

وأوضحت الوكالة الفرنسية إن الأمم المتحدة جمدت هذه الأموال في عام 2011 لتجنب السرقة المحتملة خلال انتفاضة ضد العقيد السابق معمر القذافي كما أن هذه الأموال توجد في عدة بلدان قبل سقوط القذافي وغالبًا ما تكون موضوع نزاعات قانونية بين الدولة الليبية والدول المعنية.

يتم وضع الأصول في بلجيكا في عدة بنوك يصل مجموعها إلى أكثر من 14 مليار يورو ، على الرغم من اختفاء بعض الأموال في ظل ظروف مشبوهة قيد التحقيق بحسب وصف الوكالة.

ووفقا لفرانس برس ، فإن قاضي التحقيق في بروكسل ميشال كليز يريد استجواب حسن بنحو ملياري يورو اختفت من بنك يوروكلير .

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