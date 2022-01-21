“أوبك+” تحافظ على التزامها بخفض الإنتاج

أكد مصدر من أوبك+ لرويترز، التزام الأعضاء بالاتفاق المبرم لخفض الإنتاج، والذي اتُخذ للحد من الزيادة في المعروض وضمان سعر عادل للخام.

وأشار المصدر إلى أن التزام المجموعة باتفاق خفض إنتاج النفط زاد إلى حوالي 122% في ديسمبر، وهو مستوى أعلى من نظيره في نوفمبر الذي بلغ 117%، في وقت وجدت فيه بعض الدول المنتجة في غرب أفريقيا مثل نيجيريا وأنجولا صعوبات في زيادة الإنتاج.

وأضاف المصدر أن نسبة امتثال دول منظمة “أوبك” بلغت 127% في ديسمبر، بينما حقق المنتجون من خارج أوبك امتثالاً بنسبة 114%.

وكانت أسعار النفط شهدت انتعاشة في الأسواق العالمية، بعد أن لامس خام برنت حاجز 89 دولاراً للبرميل مع استمرار الطلب العالمي.

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