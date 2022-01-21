مصلحة الجمارك تبحث آلية جديدة لدخول البضائع المصرية عبر المنفذ البري

استعرض العميد سليمان علي سالم، المدير العام لمصلحة الجمارك مع وزير المالية المصري محمد معيط، ما تشهده المنظومة الجمركية المصرية من تطوير يُسهم في تسهيل حركة التجارة خاصة بين البلدين الجارين.

كما تطرق الجانبان لنتائج اجتماع اللجنة الجمركية الليبية المصرية المشتركة، في إطار المُضي في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالخصوص.

وأكد المدير العام لمصلحة الجمارك في هذا الصدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين، استكمالاً لما تم إنجازه في مجال العمل الجمركي؛ لضمان الارتقاء بمستوى الأداء، وتذليل المعوقات لتسهيل حركة المسافرين والبضائع.

كما أوضح المدير العام لمصلحة الجمارك أنه تم التوافق على اعتماد آلية للسماح بدخول البضائع ذات المنشأ المصري، المُقدم عنها مستندات بالتحويل المصرفي عبر المنفذ البري للسلوم، والتنسيق المشترك لتلبية الاحتياجات التدريبية للجانب الليبي من قبل المعهد القومي للتدريب.

يشار إلى أن الوفد الليبي قد ضم أحمد البصير مدير الإدارة العامة للشئون الفنية، والعميد مـراد أحمـد العـالم مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، والعميد علي المنفي مدير مديرية جمارك طبرق، والعقيد أحمد إبراهيم بلسوس مدير مكتب التعاون الدولي بالمصلحة، والعقيد هشام خليل رئيس مركز جمرك امساعد البري، وعلي يحيى مدير مكتب الشئون القانونية بالمصلحة، وإبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، مندوبًا عن ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.

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