خاص.. تفاصيل نشأة مسابقة “معمار طرابلس في عيون الشباب” من قبل رئيس اللجنة التحضيرية

قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة طرابلس ورئيس اللجنة التحضيرية لمسابقة “معمار طرابلس في عيون الشباب” أنور أبو ستة لصدى الاقتصادية بأن فكرة المشروع نشأت في اجتماع مجلس الإدارة الأول شهر أكتوبر الماضي كونهم إدارة حديثة بغرفة التجارة طرابلس، وكانت في البداية باقتراح من رئيس مجلس الإدارة “فرج عامر” وذلك ببناء برجان استثماريتان بالأرض الكائن عليها مقر غرفة التجارة والصناعة طرابلس ، وتطوير مبني الغرفة وذلك لأنه أصبح قديم ومتهالك .

أكمل بالحديث قائلاً: كما أننا فضلنا إقحام الشباب حديثي التخرج من الهندسة والذين لا يتعدون عمر ال35 عاماً بإنشاء تصميم للمبني، وبأن يحتوي التصميم على شي مستوحي من طرابلس وذلك للتقدم به في هذه المسابقة بدلًا من تنفيذ الشركات الكبرى للمبني، وهذا سبب تسمية المسابقة “معمار طرابلس في عيون الشباب ” .

قال كذلك : نالت الفكرة إعجاب وموافقة كل من سمع عنها خصوصاً أعضاء مجلس الغرفة ، ومن بعد قمنا بالإعلان عن المسابقة وتحديد الجوائز بحيث أن يحظي الفائز بالتصميم الأول بمبلغ وقدره 70 ألف دينار ، وذلك لكي يبدأ بالمشروع الخاص به ، والفائزين بالترتيب الثاني لغاية العاشر خصص لهم أجهزة كمبيوتر محمول متطورة ، كما أن تقييم التصاميم كان من قبل لجنة مختصة مكونة من كبار المهندسين وعمداء في كلية الهندسة ومن التخطيط العمراني ورئيس الجمعية العمومية لغرفة طرابلس .

اختتم قائلًا: قامت بعض الجهات بطلب تدريب المتحصلين على الترتيبات الأولي ،وهناك من طالب بتوقيع عقود عمل معهم ، وكانت التكلفة الخاصة بهذه المسابقة من قبل الشركات الراعية وهم شركة السهل القابضة وسوق جهاد مول للتسوق ومجموعة حسني بي والمصرف الإسلامي وجامعة الحاضرة وشركة السدين وغيرهم من المؤسسات .

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