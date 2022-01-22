خاص.. مدير عام شركة الازدهار لتقنية المعلومات يوضح لصدى فكرة مشروع نظام حصر وترقيم الأنشطة الاقتصادية وإصدار اللوحة الرقمية

أوضح مدير عام شركة الازدهار لتقنية المعلومات “وليد ساسي” لصحيفة صدى الاقتصادية بأن مشروع نظام حصر وترقيم الأنشطة الاقتصادية وإصدار اللوحة الرقمية، هو عبارة عن نظام متكامل لحصر الأنشطة محلات ، شركات ، مصانع وغيرها خدمية واقتصادية وتجارية التي تقع في نطاق البلدية .

وأضاف أيضاً بأنه من خلاله يتم حفظ بيانات الأنشطة بالكامل داخل المنظومة الرئيسية بالبلدية ثم يتم إصدار لوحة رقمية مدعومة برمز Qr ويتم وضعها أمام الأنشطة، ومنها تبدأ مهمة الحرس البلدي.

تابع بالقول: قد تم تجهيز عدد من الأجهزة التي تحتوي على قارئ Qr وتقوم بإصدار المخالفات عن طريق واصلات فورية، ومن خلال هذا الجهاز يمكن للحرس البلدي إصدار المخالفات بشكل مباشر ويتم حفظ المخالفة في المنظومة الرئيسية .

وبحسب قوله فإن هذا النظام مربوط بتطبيق على الهواتف الذكية، حيث يمكن للمواطنين تحميل التطبيق من المتجر وميزته هي أن البلدية ترسل الإشعارات بشكل مباشر للمواطنين، ويمكن للمواطن من خلال التطبيق إرسال الشكاوي عن محل أو متجر معين وبالتالي تصل الشكوى مباشرة لمنظومة الحرس البلدي .

ويُذكر بأن شركة الازدهار هي شركة ليبية تأسست في 2012 ولها العديد من الأنظمة الخاصة بها والمتحصلة على جوائز محلية ودولية، وأهمها : تطبيق iStudy الموجه للمؤسسات التعليمية والمتحصل على جائزة seedstar العالمية كأفضل مشروع ناشئ للعام 2019، كما أنها الشركة المنفذة والشريك التقني لمشروع نظام حصر وترقيم الأنشطة الاقتصادية وإصدار اللوحة الرقمية.

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