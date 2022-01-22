وصول آلاف الأطنان من السكر والغاز المسال لميناء مصراتة

وصلت إلى ميناء مصراتة البحري ثلاث بواخر تجارية، محملة بآلاف الأطنان من السكر المكيس، والغاز المسال.

وأوضحت المنطقة الحرة بمصراتة، في بياناتها وصول السفينة “غاز اكسبلورر”، التابعة للوكيل الملاحي “العالمية”، وعلى متنها ألفين وخمسمائة طن من الغاز المسال قادمة من مليتة، كما وصلت للميناء سفينة أخرى تابعة للوكيل الملاحي “الأفق اللامع”، على متنها ستة وعشرون ألف طن من أكياس السكر.

وأظهرت بيانات المنطقة وصول السفينة “كوين سارة”، التابعة للوكيل الملاحي “الشيمة” وعلى متنها نحو 12,411طنًا من القمح الصلب.

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