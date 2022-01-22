وال| منظومة الحساونة تعلن البدء في عمليات الضخ بالمسار الشرقي

الحساونة 22 يناير 2022 (وال)- أعلنت إدارة منظومة الحساونة سهل جفارة، عن الإنتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح لمحطات تصريف المياه، و التي تم الإعتداء عليها خلال الأيام الماضية و سببت في هدر كميات كبيرة من المياه تقدر بحوالي 400,000 متر مكعب من المياه.

وبحسب مدير عام المنظومة فأن فنيو ومهندسو إدارة الصيانة والتشغيل بالمنطقة الشمالية، واصلوا العمل الليل بالنهار لمدة يومين كاملين، رغم برودة الطقس للسيطرة على التسريبات .

وأكد بأنه تم منح الإذن لغرفة التحكم الرئيسية، بمباشرة تشغيل المسار الشرقي والبدء بعمليات ضخ المياه.

وفي تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ قال مدير المكتب الإعلامي لجهاز مشروع النهر الصناعي المهندس “صلاح الساعدي” (أؤكد على ضرورة حماية مكونات النهر الصناعي، وأن مثل هذه التعديات تؤثر بشكل مباشر على سلامة المنظومة وديمومتها).

وأضاف الساعدي نتوجه إلى كل الجهات الأمنية والحكومة، بأن تتحمل المسؤولية في حماية المصدر الأول للمياه في ليبيا، وأن تضمن سلامة الإمداد المائي للبلاد حتى لا تحدث ما لا تحمد عقباه. (وال _ الحساونة) أ س / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال