بحضور رئيس الوزراء .. تدشين مبادرة (اغرس شجرة) بالجهود التطوعية للشباب

طرابلس 22 يناير 2022 (وال) _ قام رئيس مجلس الوزراء المهندس “عبدالحميد الدبيبة” اليوم السبت، بتدشين مبادرة “اغرس شجرة” بالعاصمة الليبية طرابلس.

هذا وأقيمت المبادرة بتنظيم وكالة الجهود التطوعية للشباب، و رعاية وزارة الشباب.

وحضر التدشين السادة وزراء (الخارجية والتعاون الدولي، الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الدولة للاتصال والشؤون السياسية، والسيد وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة، والسيد رئيس مجلس إدارة وكالة الجهود التطوعية للشباب، والسادة مدراء الإدارات والمكاتب بوزارة الشباب، والسيد رئيس جهاز الحرس البلدي. وبمشاركة السادة مدراء فروع ومكاتب الشباب بالبلديات وفروع وكالة الجهود التطوعية للشباب ولفيف من المنتسبين للمكونات الشباب الوطنية).

وتهدف الحملة إلى غرس مليون شتلة للحفاظ على الغطاء النباتي والمناخ السليم والحد من ظاهرة الإحتباس الحراري، وفق التزامات ليبيا الدولية، وتسييج حزام أخضر على مستوى تراب الوطن.

وتستمر المبادرة لمدة أسابيع لتشمل كامل مناطق ومدن ليبيا، عبر الجهود التطوعية للشباب، بفرق وتطوع فردي من الشباب. (وال _ طرابلس) ن ع / ه ع

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