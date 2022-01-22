أفريكا أنتليجنس: الولايات المتحدة تعلق إجراءات تتبع الأموال الليبية في نيويورك

قال موقع أفريكا أنتليجنس الفرنسي إن الولايات المتحدة الأمريكية تعلق إجراءات تتبع الأموال الليبية في نيويورك بشكل رسمي التي كانت تهدف إلى استرداد مليارات الدولارات.

وأوضح الموقع الفرنسي أن مكتبا المحاماة الأمريكي بيكر آند هوستلر وهولند آند نايت أوقفا تحقيقاتهما بعد أن قدما طلبا في ديسمبر الماضي لثمانية بنوك دولية كبرى مقرها في نيويورك للإفصاح عما لديها من معلومات تتعلق بملف الأموال الليبية لكشف أي أدلة عن أي عمليات نقل.

وتابع الموقع الفرنسي بالقول إن تعليق الإجراءات جاء بعد خلاف حول إدارة مكتب استرداد الأصول الليبية وإدارتها لارمو كما أن مكاتب المحاماة كانت تعمل مع أنور عارف الذي يصف نفسه بأنه مدير المكتب فيما يقول محمد رمضان منسلي إنه عين في هذا المنصب في يونيو 2021 بموجب وثيقة صادرة عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

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