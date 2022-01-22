الانتهاء من صيانة بعض خزانات الوقود بميناء رأس لانوف النفطي

تمكنت الفرق الفنية بشركة الهروج للعمليات النفطية، من صيانة بعض الخزانات المتضررة بميناء رأس لانوف.

وأوضحت الشركة أن الصيانات استهدفت تركيب عدد من خطوط التصريف، ومعالجة مشاكل التسريب في بعض الخزانات، نتيجة ارتفاع الضغوط في خطوط النقل أو التوقف المفاجئ لكاشطة الأنابيب، ضمن خطة الصيانة السنوية المبرمجة مسبقاً.

ووفقاً للشركة فإن أعمال الصيانة تمت بواسطة الفرق الفنية التابعة لها، بعد أن كانت تُنفذ في وقت سابق من قبل شركات المقاولات الأجنبية العاملة بالقطاع.

وتأتي أعمال الصيانة هذه ضمن خطط الشركات النفطية العاملة، بهدف تحسين البنية التحتية التي تضررت بسبب الاعتداءات وتوقف الإنتاج لفترة طويلة، في وقت تعكف فيه إدارة قطاع النفط بالمؤسسة الوطنية ووزارة النفط لزيادة مستويات الإنتاج اليومي، عند 1.45 مليون برميل يومياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية