“غورغييفا”: اقتصاد الصين أصبح يُشكّل مصدر قلق للعديد من الدول

حثت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، خلال مشاركتها في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس عبر الإنترنت، الصين؛ على إعادة تقييم سياسة صفر كورونا.

وذكرت أن بكين لم تقم بالدور المطلوب لمواجهة المتحور أوميكرون، الأمر الذي يؤثر على الصين كمصدر للتصدير للعام.

وأكدت “غورغييفا”، خلال حديثها، بن الصين أصبحت تشكل مصدر قلق بسبب الخلل الذي تسبب فيه كورونا بشأن سلال الإمدادات، إضافة إلى عدم تعافي الاستهلاك كما كان متوقعًا.

وكشفت مديرة صندوق النقد الدولي في وقت سابق، أن الحكومات خصّصت نحو 16 تريليون دولار لحماية اقتصاداتها من تداعيات كورونا.

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