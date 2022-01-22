اقتصاد

“غورغييفا”: اقتصاد الصين أصبح يُشكّل مصدر قلق للعديد من الدول

تم النشر منذُ 42 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حثت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، خلال مشاركتها في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس عبر الإنترنت، الصين؛ على إعادة تقييم سياسة صفر كورونا.
وذكرت أن بكين لم تقم بالدور المطلوب لمواجهة المتحور أوميكرون، الأمر الذي يؤثر على الصين كمصدر للتصدير للعام.

وأكدت “غورغييفا”، خلال حديثها، بن الصين أصبحت تشكل مصدر قلق بسبب الخلل الذي تسبب فيه كورونا بشأن سلال الإمدادات، إضافة إلى عدم تعافي الاستهلاك كما كان متوقعًا.

وكشفت مديرة صندوق النقد الدولي في وقت سابق، أن الحكومات خصّصت نحو 16 تريليون دولار لحماية اقتصاداتها من تداعيات كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك