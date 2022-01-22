“الحويج” يقوم بافتتاح المعرض الأول للمعايرة القانونية بالمنطقة الغربية

قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم السبت 22 يناير 2022 م، بافتتاح المعرض الأول للمعايرة القانونية بالمنطقة الغربية تحت شعار “من أجل مستهلك واعي ومحمي من الغش التجاري “، بإشراف وتنظيم مراقبة الاقتصاد والتجارة ببلدية رقدالين ورعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالمنطقة الغربية.

كما أشار الحويج إلى أن تنظيم معرض المعايرة القانونية يكون سنوياً، وشدد على ضرورة تطوير مختبرات ومعامل المعايرة بالمراقبات وفق التطورات العالمية الحديثة ووضع برامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية واطلاع مراقبات الاقتصاد والتجارة بدورها في مراقبة السوق المحلي ورصد الخدمات وجودة السلع بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، داعياً بلدية رقدالين للمساهمة في اعداد الخارطة الاستثمارية بالوزارة واستغلال الموارد المتوفرة بالبلدية في تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات الصناعة والزراعة وتوظيف موقعها الجغرافي في تفعيل تجارة العبور وانشاء منطقة خاصة تسهم في تحقيق التنمية المكانية وخلق فرص توظيف كبيرة.

حيث شهد المعرض مشاركة مختبرات المعايرة القانونية بمراقبات الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الغربية وحضور أعضاء مجلس النواب عن بلدية رقدالين ووكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة وعميد بلدية رقدالين وعدد من مديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة ومراقب الاقتصاد والتجارة بالبلدية وعدد من مسؤولي القطاعات ومشائخ وأعيان المنطقة ولفيف من المهتمين.

وعلى هامش المعرض عقد “الحويج” اجتماعاً ضمّ مراقبي الاقتصاد والتجارة ببلديات المنطقة الغربية وذلك في إطار متابعة سير العمل والاطلاع على المشاكل والصعوبات التي تواجهها في أداء عملها وسُبل تذليلها ومناقشة المقترحات الرامية لدعم المراقبات وتمكينها من تحسين مستوى الخدمات.

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