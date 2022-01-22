مطالب قضائية أمريكية بتعليق إجراءات استرداد الأموال الليبية المحجوزة

قال موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي، إن مكاتب قضائية أمريكية، أصدرت طلباً بتعليق إجراءات استرداد أموال تقدر بمليارات الدولارات، يزعم أنها اختلست خلال عهد القذافي.

وذكر الموقع، إن المكاتب وجهت طلباتها إلى ثمانية بنوك دولية، يشتبه أنها تملك معلومات عن أماكن إيداع تلك الثروة بالإفصاح عن المستندات المتعلقة بها.

وبحسب الموقع، فإن هذه الطلبات جاءت بعد خلافات بين المسؤول السابق عن مكتب استرداد الأموال الليبية انور عارف، الذي يرفض التسليم، والمسؤول الجديد المعين من رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة محمد المنسلي.