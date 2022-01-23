وال| الخطوط الجوية الأفريقية الليبية تحتفل بمرور عام على توحيدها 

بنغازي 23 يناير 2022 (وال) _ نظمت شركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية إحتفالية بمرور عام على توحيد الشركة، بمقر مراقبة الاقتصاد في منطقة قاريونس صباح هذا اليوم، و بحضور عميد بلدية بنغازي السيد “صقر بوجواري” وعدد من مسؤولي الأمن بالمنافذ الجوية وموظفي قطاع المواصلات.

هذا وقال مدير فرع شركة الخطوط الجوية الأفريقية بالمنطقة الشرقية السيد ” عبدالرحمن زيد” في تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ أن الشركة عانت كغيرها من المؤسسات من الإنقسام الذي حدث في السنوات الأخيرة، نتيجة عدم وصول الأطراف السياسية إلى تسوية حقيقية وجادة، مما أثر سلباً على حال الشركات والمؤسسات، وبالتالي انعكس ذلك على الشركات فساءت الخدمات وتعرقلت وتوقفت الشركة عن العمل.

وأضاف زيد: أن الشركة الآن متوحدة وتعمل بكامل فروعها بالمنطقة الشرقية والغربية، وأن بعد مرور سنة على توحيد الشركة لم نعد نعاني من أي مشاكل، مشيداً بدور كل المؤسسات الحكومية التي دعمت جهود توحيد الشركة وتدوير عجلته، التي توقفت نتيجة الإنقسام السياسي في السنوات الماضية، مؤكداً أن هناك انسجام كبير وتوافق حقيقي بين فروع الشركة، وأن مستوى خدماتها أصبح على أفضل ما يرام.

وأفاد منسق مكتب الضيافة بشركة الخطوط الجوية الأفريقية ببنغازي السيد” جمال البربار” أن شركة الخطوط الجوية الأفريقية كانت من أوائل الشركات التي توحدت بعد سنوات الإنقسام التي ادت الى توقفها.

وأوضح: أن الشركة أعادت فتح مكاتبها في العديد من المنافذ منها “الآبرق” وستعمل على فتح مكتبها في مدينة “الكفرة”، كما قال إننا نتمنى فتح الأجواء الأوروبية أمام خطوط الشركة في أقرب وقت ممكن.

وفي ذات السياق، عبر رئيس وحدة الشؤون الإدارية السيد “أحمد بوشناف” عن سعادته بمرور عام على تعافي الشركة، وعودتها للعمل في ظروف أفضل وبتناغم كل المكاتب والعمل الجماعي، وانتهاء مرحلة الإنقسام مع رجاء أن لا تعود بعد حوالي ثلاثة أعوام من الإنقسام وتردي الخدمات وانقطاع العمل، مشيداً بدور كل من ساهم في توحيد هذه الشركة من جديد، راجيا تقديم خدمات أفضل بكل الفروع والمكاتب التابعة للشركة. (وال _ بنغازي) ع م / ه ع

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