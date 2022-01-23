مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يصدر قرار بشأن إنشاء المفوضية العُليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 38 لسنة 2022م، بشأن إنشاء المفوضية العُليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب ما نصه القرار يجب أن تتمتع هذه المفوضية بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة، وأن تتبع مجلس الوزراء، وأن يكون المقر الرئيسي لها بمدينة مصراتة ويسمح لها بأن تفتح فروعاً للدعم والاستجابة بالبلديات بحسب الحاجة.

كذلك أن تتولى المفوضية بعض المهام من بينها تنظيم وتقديم الخدمات لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بأنواعها في مجال التعليم والتعلم والمهارات التقنية، ومجال الصحة العامة والعلاج والرعاية الطبية، وأيضاً مجال التأهيل للعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية الدعم الأسري والاجتماعي، والسكن والغداء، والرعاية طويلة الأمد.

وأن يتم إدارتها برئيس ونائب له، ويصدر بتسميتهما قرار من رئيس مجلس الوزراء، كذلك أن تتكون مواردها من ما يخصص لها من الميزانية العامة، والهيات والتبرعات الغير مشروطة، وأي ايرادات أخري تقرر لدعم المفوضية.

كما أنه لها الحق في استثمار مواردهـا وعائداتها والمشاركة مع الغير بهدف تحقيق عوائد لتمويل برماجها وانشطتها،وأن يصدر بالهيكل التنظيمي للمفوضية قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيسها.





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