“وزارة العمل”: إجمالي الباحثين عن عمل أكثر من 340 ألف شخص

أظهرت إحصائية أعدتها وزارة العمل والتأهيل أن أعداد الباحثين عن عمل في البلاد بلغت 340.954 شخصا، موزعين على الجنسين، حيث بلغ إجمالي عدد الذكور الباحثين عن عمل151.281 بمعدل 44% من العدد الكلي، فيما سجل عدد الإناث 189673 بمعدل 65٪.

بيانات الوزارة أشارت إلى أن نسبة المؤهلين الباحثين عن عمل من إجمالي الإحصائية 58%، فيما كانت نسبة غير المؤهلين من العدد الإجمالي 42 %، حيث تراوحت مؤهلات الباحثين عن العمل وفق الإحصائية الوزارية بين حاملي الشهادات من الثانوية إلى الجامعية.

وكان النصيب الأعلى منها لأصحاب الشهادات الثانوية بنسبة 24% من إجمالي الباحثين عن عمل، يليهم أصحاب الشهادات الجامعية بتخصص الهندسة والتصنيع والبناء 23٪، ليكون إجمالي الباحثين حسب المؤهلات العلمية 4% جامعي فما فوق، و3٪ بشهادات متوسطة.

و كشفت الإحصائية عن التوزيع الجغرافي للباحثين عن العمل في نطاق أربع مناطق جغرافية، تصدرتها المنطقة الغربية بـ43%، وجاءت المنطقة الشرقية ثانية بـ25%، فيما حلت المنطقة الوسطى ثالثة بـ19 %، تليها المنطقة الجنوبية بـ 13 %.

وتُعد هذه الإحصائية التي أُعدت حتى تاريخ الحادي والثلاثين من ديسمبر الفائت، فرصة تعطي مؤشراً دقيقاً يُمكّن مراكز اتخاذ القرار من إعداد خطة واحدة، لأزمة البطالة وهيكلة القوى العاملة بما تحتاجه سوق العمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية