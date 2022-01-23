ارتفاع الإنتاج النفطي التونسي إلى 40.3 ألف برميل يوميا

ارتفع إنتاج تونس من النفط خلال نوفمبر من العام 2021 ليبلغ 1.8 مليون طن مكافئ نفط، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 26% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020.

وزارة الصناعة التونسية كشفت أن دخول حقل حلق المنزل ونوارة حيز الإنتاج، أدى إلى ارتفاع مستوى الإنتاج التونسي بشكل مهم، ليمر الإنتاج اليومي من النفط من 32.5 ألف برميل مع نوفمبر 2020 إلى 40.3 ألف برميل يومياً مع نهاية نوفمبر 2021.

جدير بالذكر أن تونس خفضت مستورداتها من الغاز الجزائري مع تحسّن الإنتاج المحلي، الذي يسهم في تخفيف الضغط على الموازنة التونسية ،في وقت تسجل فيه أسعار الخام انتعاشة عالمية.

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