اجتماع لمناقشة تنفيذ خطة قطاع الكهرباء لسنة 2025-2030م للاحتياجات من الطاقة التقليدية أو الطاقات المتجددة المتمثلة في الطاقات الشمسية

عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال النويصري” اليوم الأحد اجتماعاً ، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وعضو مجلس الإدارة، بحضور المدير العام، ومدير إدارة الاستثمار، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، ومستشار شؤون الخصخصة.

تناول الاجتماع مناقشة والإتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة والشركة العامة للكهرباء للإشراف على تنفيذ خطة قطاع الكهرباء لسنة 2025-2030م للاحتياجات من الطاقة التقليدية أو الطاقات المتجددة المتمثلة في الطاقات الشمسية ويتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

حيث تم إصدار ترخيص تنفيذ لأول مشروع استثماري في مجال إنتاج الطاقة الشمسية لصالح شركة AG ENERGY كمرحلة أولى لإنتاج 200 ميغاوات, ببلدية غدامس، كما تم الإتفاق على تمثيل الشركة العامة للكهرباء (بالشباك الموحد) قسم خدمات المستثمرين بالهيئة.

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