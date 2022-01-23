ليبيا تشارك في فعاليات معرض أنفاس بتركيا

شاركت ليبيا، متمثلةً في وكيل وزارة الزراعة لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي، محمد التركي، في فعاليات معرض أنفاس بتركيا.

ومثل الجانب الليبي في المعرض مجموعة من الشركات المنتجة مثل شركة لبدة للصناعات الغذائية، وشركة لبّ النخيل للتعبئة وتغليف التمور، وشركة تن الوفاء، وشركة الهدى لصناعة المغلفات الغذائية.

وفي وقت سابق، بحث وزير الزراعة والثروة الحيوانية أحمد المريمي، ومنسقي القطاعات بالمنطقة الغربية، جملة من المواضيع من بينها تدني الرواتب و الملاك الوظيفي، إضافة لوضع آلية لأعمال الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة، وطبيعة علاقة الوحدات المكانية المكانية بمنسقي القطاعات بالبلديات.

وأكد المريمي في الختام علي تذليل الصعوبات التي يمر بها القطاع، وعلى ضرورة عقد اجتماع يضم منسقي القطاعات الزراعية علي مستوي ليبيا والإدارات التابعة للوزارة

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