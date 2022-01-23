“المنفي” يبحث مع وفد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة المرحلة الأولى لمشروع الطريق السريع إمساعد – رأس أجدير

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” اليوم الأحد، مع وفد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة يضم رئيس اللجنة “سامي الصادي” وعضو اللجنة “عبد المعز أحمد”، وبحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري والطرق “فضل الله الشلوي” وعضو مجلس النواب عن دائرة طبرق “الصالحين عبد النبي” .

تناول الاجتماع مناقشة مشروع الطريق السريع إمساعد – رأس أجدير وخاصة المرحلة الأولى والتي تمتد من إمساعد إلى المرج، وكذلك المشاكل والعراقيل التي تواجه جهاز تنفيذ إدارة مشروع الطريق السريع إمساعد – رأس أجدير ومحاولة تذليلها مع الحكومة ووزارة المواصلات.

كما تم الاطلاع على مشاريع تنفيذ إزدواج طريق طبرق – إمساعد، وصيانة طريق طبرق – أجدابيا، وصيانة الطريق الساحلي قطاعات التميمي – الخروبة ودرنة – طبرق.

وفي ختام الاجتماع أكد “المنفي” على ضرورة استكمال هذه المشاريع والاهتمام بها، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين، نظراً لقدم الطريق وتهالكها، مشيداً بجهود اللجنة المكلفة بهذا الشأن.

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