لجنة التخطيط والمالية بالنواب تُناقش مقترح قانون المرتبات الموحد لموظفي الدولة

طرابلس 23 يناير 2022 (وال)- عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، اجتماعًا مع وزير الخدمة المدنية، وكيل وزارة التخطيط، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية، ومدير مكتب الشؤون المالية بوزارة المالية، ورئيس قسم الشؤون القانونية بديوان المحاسبة، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق – عبر حسابه على موقع فيسبوك – إن الاجتماع الذي عقد بمقر فرع ديوان المجلس في مدينة طرابلس، ناقش المقترح المقدم من قبل اللجنة المشكلة بخصوص قانون المرتبات الموحد لموظفي الدولة. (وال)

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