العمل والتأهيل تناقش خطط التدريب للعام الجاري والميزانيات التقديرية لتنفيذ البرامج التدريبية

اجتمعت لجنة التدريب المشكلة بقرار وزير العمل والتأهيل رقم (206) لسنة 2021 م برئاسة وكيل شؤون التأهيل «عبدالناصر العقيلي» ، اجتماعها الأول للعام 2022م .

تناولت اللجنة مناقشة خطط التدريب للعام الجاري والميزانيات التقديرية، وذلك لتنفيذ البرامج التدريبية وفقاً للإحتياجات التدريبية، حيث تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها من أجل وضع الخطة التدريبية العامة بما يتماشى مع رؤية وزارة العمل والتأهيل لتطوير، وكذلك تأهيل الكوادر الوظيفية للوزارة للمساهمة في تطوير وتحسين الأداء الوظيفي للوزارة والجهات التابعة.

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