الدينار يصعد أمام العملات الأجنبية مدفوعا بإجراءات توحيد المركزي

تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في تداولات السوق السوداء اليوم الأحد، وتداول التجارة الدولار في سوق المشير بطرابلس عند الساعة الثالثة مساءا بــ4.88 دنانير.

حيث سجل الدولار تراجعا أمام العملة المحلية قدره 4 قروش بالمقارنة مع تعاملات السبت، فيما سجلت العملة الأميركية على صعيد الحوالات الخارجية 4.90 دنانير، بينما جرى تداول العملة الأوروبية الموحدة اليورو بــ 5.42 دنانير لتفقد 4 قروش من قيمتها.

وارتفعت قيمة الدينار هذا الأسبوع، مدفوعة باجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير و نائبه علي الحبري في تونس، وقعا خلاله عقدا مع شركة الاستشارات المالية “ديلويت”، يقضي بتقديم الاستشارات الفنية للبدء في عملية توحيد قطبي المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي.

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