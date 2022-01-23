“المنقوش” تؤكد على ضرورة مساهمة المجتمع الدولي بفعالية في ملف الهجرة غير الشرعية

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” اليوم الأحد مع وزير الداخلية “خالد مازن” ورئيس جهاز مكافحة الهجرة الغير الشرعية “محمد الخوجة “، وبحضور عدد من مسؤولين والضباط بجهاز مكفاحة الهجرة، افتتاح مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين المخصص للنساء والأطفال بمنطقة ابوسليم .

حيث تفقدت” المنقوش” ومرافقيها أقسام وصالات وتجهيزات المركز الذي تَسَع طاقته الاستيعابية 1500 مهاجر ، ويدار بالكامل من قبل عناصر الشرطة النسائية، ويضم المركز عيادة ،و درسة ، وروضة أطفال ، وصالة رياضية ، ومعامل تشغيلية ، وصالة كمبيوتر ،بالإضافة إلى عنبر مخصص لإيواء الأيتام ،، حيث يوفر المركز الغذاء والرعاية الطبية الأساسية وغيرها من الخدمات.

كما أكدت خلال الجولة التفقدية على أن “هذا المركز بما يشمله من مرافق وما يوفره من رعاية يعكس اهتمام حكومة الوحدة الوطنية بالمهاجرين ، وكذلك حرصها البالغ على تحسين ظروف معيشتهم ، بما يحفظ كرامتهم ،ويحترم حقوقهم وفق المواثيق والقوانين الإنسانية الدولية “.

وفي الختام أكدت على ضرورة مساهمة المجتمع الدولي بفعالية في ملف الهجرة غير الشرعية ، وأن يهتم بقضية التنمية في دول المصدر الأفريقية إلى جانب الأبعاد الإنسانية والأمنية لهذا الملف .

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