لجنة التخطيط والمالية والموازنة بالنواب تناقش مقترح قانون المرتبات الموحد

بحثت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، المقترح المقدم من قبل اللجنة المشكلة بخصوص قانون المرتبات الموحد لموظفي الدولة.

وضم الاجتماع الذي عقد بمقر فرع ديوان المجلس في مدينة طرابلس، وزيري الخدمة المدنية والتخطيط ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية، مدير مكتب الشؤون المالية بوزارة المالية، ورئيس قسم الشؤون القانونية بديوان المحاسبة، إلى جانب مندوب عن مصرف ليبيا المركزي.

جدير بالذكر، أن مجلس وزراء حكومة الوحدة قرر في أغسطس من العام الماضي، تشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد جدول مرتبات موحد للعاملين بالدولة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، حسب ما جاء في القرار.

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