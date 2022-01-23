مصدر لـ 218: تكليف وزير العمل والتأهيل بمهام وزارة النفط والغاز

أفاد مصدر حكومي لـ 218 بتكليف وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، بمهام وزير النفط والغاز بدلا عن محمد عون.

وأضاف المصدر، أن تكليف الرضا بمهام الوزارة جاء بعد أن خرج عون في إجازة، في حين لم يكشف المصدر ما إذا كان عون سيعود إلى سابق عمله بعد قضاء فترة الإجازة أم لا .

وأشار المصدر إلى أن إجازة عون ستطول، وقد لجأت الحكومة لتكليف الرضا، بسبب صعوبة الإجراءات في تعيين وزير جديد، حيث يتطلب التعيين تزكية من مجلس النواب، لافتا إلى أن الرضا سيقوم بزيارة مطلع الأسبوع القادم إلى مدينة رأس لانوف.

وكان عون قد قال في تصريح خاص لـ 218 قبل أسابيع، بأن الأموال التي خصصتها الحكومة لوزارة النفط والغاز تعد مبلغا بسيطا لا يغطي إلا لبند المرتبات والميزانية التسييرية للوزارة.

وتصاعد الخلاف في الآونة الأخيرة بين عون ورئيس ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حيث وجه عون اتهامات لصنع الله بارتكابه لعدد من المخالفات الإدارية، ومنها عدم أخذ إذن مسبق من وزارة النفط والغاز بخصوص المهام الرسمية، وتجاوز التسلسل الإداري بالإضافة لعدم نقل الإدارات السيادية من تبعية المؤسسة لتبعية الوزارة.

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