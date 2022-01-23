الخطوط الجوية الإفريقية تحتفي في بنغازي بمرور عام على توحيدها

بنغازي 23 يناير 2022 (وال) – احتفت شركة الخطوط الجوية الإفريقية الليبية في بنغازي اليوم الأحد، بمرور عام على توحيد الشركة.

وأقيمت بالمناسبة احتفالية بمقر مراقبة الاقتصاد في منطقة قاريونس، بحضور عميد بلدية بنغازي “صقر بوجواري”، وعدد من المسؤولين الأمنيين بالمنافذ الجوية وموظفي قطاع المواصلات.

وقال مدير فرع شركة الخطوط الجوية الإفريقية بالمنطقة الشرقية “عبدالرحمن زيد” في تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ إن الشركة عانت من الانقسام في السنوات الأخيرة، نتيجة عدم وصول الأطراف السياسية إلى تسوية حقيقية وجادة، مما أثر سلباً على الشركة وعرقلتها وتوقفها عن العمل.

وأكد زيد: أن الشركة الآن متوحدة وتعمل بكامل فروعها بالمنطقة الشرقية والغربية، وبعد مرور سنة على توحيد الشركة لم تعد تعاني من أي مشاكل، مشيداً بدور المؤسسات الحكومية التي دعمت جهود توحيد الشركة حتى أصبح مستوى خدماتها أفضل.

من جانبه، قال منسق مكتب الضيافة بشركة الخطوط الجوية الأفريقية ببنغازي ” جمال البربار” إن شركة الخطوط الجوية الإفريقية تعد من أوائل الشركات التي توحدت بعد سنوات الانقسام.

وأوضح: أن الشركة أعادت فتح مكاتبها في منفذ “الآبرق” وستعمل على فتح مكتبها في مدينة الكفرة، متمنيا فتح الأجواء الأوروبية أمام خطوط الشركة في أقرب وقت ممكن.

بدوره، أعرب المسؤول الإداري “أحمد بوشناف” عن سعادته بمرور عام على تعافي الشركة، وعودتها للعمل في ظروف أفضل وبتناغم بين كل المكاتب، بعد حوالي ثلاثة أعوام من الانقسام وتردي الخدمات وانقطاع العمل.

وأشاد “أبوشناف” بدور كل من ساهم في توحيد هذه الشركة من جديد، راجيا تقديم خدمات أفضل بكل الفروع والمكاتب التابعة للشركة. (وال)

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