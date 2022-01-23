خاص.. “الرعيض” يكشف لصدى الاقتصادية تفاصيل بيان النواب الداعم لحكومة الوحدة الوطنية

تحدث رئيس الإتحاد لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص بيان عدد من النواب الداعم للحكومة حيث قال: البيان صحيح وكان بحضور عدد 50 نائب وتم الإتفاق بالخصوص.

وحيال إعتراض عدد من النواب المذكورين في البيان ونفيهم التوقيع عليه قال الرعيض: تم وضع أسماءهم من قبل بعض النواب لمعرفة مسبقة بأنهم يدعمون الحكومة عند سؤالهم حيال ذلك.

وأضاف بالقول: لا زال هناك أكثر من 75 نائب داعم لبقاء الحكومة، إلى حين اجراءات الانتخابات، كما تم التمديد للحكومة لستة أشهر أخرى وإذا تم إجراء الانتخابات بعد ذلك سيكون الوضع ممتازاً ، وإذا لم يتم فمن الممكن أن نحتاج لسنتين ليتم إطلاق خارطة جديدة وطريق جديدة يتم الإتفاق عليها.

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