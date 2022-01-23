اقتصاد

خاص.. “الرعيض” يكشف لصدى الاقتصادية تفاصيل بيان النواب الداعم لحكومة الوحدة الوطنية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحدث رئيس الإتحاد لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص بيان عدد من النواب الداعم للحكومة حيث قال: البيان صحيح وكان بحضور عدد 50 نائب وتم الإتفاق بالخصوص.

وحيال إعتراض عدد من النواب المذكورين في البيان ونفيهم التوقيع عليه قال الرعيض: تم وضع أسماءهم من قبل بعض النواب لمعرفة مسبقة بأنهم يدعمون الحكومة عند سؤالهم حيال ذلك.

وأضاف بالقول: لا زال هناك أكثر من 75 نائب داعم لبقاء الحكومة، إلى حين اجراءات الانتخابات، كما تم التمديد للحكومة لستة أشهر أخرى وإذا تم إجراء الانتخابات بعد ذلك سيكون الوضع ممتازاً ، وإذا لم يتم فمن الممكن أن نحتاج لسنتين ليتم إطلاق خارطة جديدة وطريق جديدة يتم الإتفاق عليها.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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