رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة

طرابلس 23 يناير 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي اليوم الأحد، وفد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة، الذي يضم رئيس اللجنة سامي الصادي، وعضو اللجنة عبد المعز أحمد، بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري والطرق فضل الله الشلوي، وعضو مجلس النواب عن دائرة طبرق الصالحين عبد النبي.

ويأتي اللقاء استكمالا للقاء السابق والذي عقد الخميس الماضي؛ بشأن مشروع الطريق السريع إمساعد – رأس أجدير، وخاصة المرحلة الأولى والتي تمتد من أمساعد إلى المرج.

وتطرق اللقاء إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه جهاز تنفيذ إدارة مشروع الطريق السريع إمساعد – رأس أجدير، ومحاولة تذليلها مع الحكومة ووزارة المواصلات.

كما أطلع الوفد السيد الرئيس، على مشاريع تنفيذ إزدواج طريق طبرق – أمساعد، وصيانة طريق طبرق – أجدابيا، وصيانة الطريق الساحلي قطاعات التميمي – الخروبة ودرنة – طبرق.

وأكد السيد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة استكمال هذه المشاريع والاهتمام بها، حفاظاً على أرواح المواطنين، نظراً لقدم الطريق وتهالكها، مشيداً بجهود اللجنة المكلفة بهذا الشأن. (وال) ح س/ ر ت

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