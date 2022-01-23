الرقابة على الأغذية والأدوية تبحث احتياجات المركز للمواصفات الليبية ومعوقات العمل بها

عقدت الإدارة العامة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الأحد اجتماع تقابلي، بحضور مدير مكتب المتابعة وتأكيد الجودة، ومدير إدارة الرقابة الغذائية، ومدير إدارة الرقابة الزراعية، ورئيس قسم المواصفات، ورئيس قسم المختبرات، والوحدة الفنية بمكتب المتابعة إدارة فرع طرابلس، وذلك لمناقشة احتياجات المركز للمواصفات الليبية ومعوقات العمل بها من ناحية حاجتها للتحديث أو التعديل وأيضاً الحاجة لاستحداث مواصفات جديدة للعديد من السلع حديثة عهد الاستهلاك المحلي .

وقد تم مناقشة العديد من النقاط والتي كان أهمها أهمية وآلية التعاون والتبادل مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية والإعداد لاجتماع يضم كِـلى المركزين، وأيضاً من خلال نتائج الاختبارات ودراستها من قبل الموظفين والفنيين المختصين تم الوصل إلى الحاجة لتعديل العديد من المواصفات أو تحديثها لمواكبة تطور هذا المجال.

وتم كذلك مناقشة بحث الحاجة إلى استحداث ووضع مواصفات ليبية جديدة لكثير من السلع المستهلكة في السوق الليبي بما يواكب التطور العلمي، والتركيز على اعتماد وتعميم واستحداث المواصفات الخاصة بمواد التنظيف ومواد التجميل وما في حكمها، ومتابعة عمل مندوبي المركز في لجان العمل المشتركة مع مركز المواصفات.

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