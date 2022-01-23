موقع إيطالي: إيطاليا تسعى ﻹنعقاد اجتماع حول الشراكة الليبية الإيطالية في مختلف المجالات

أفاد موقع Notizie Geopolitiche الإيطالي إن رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية جيان فرانكو داميانو زار مدينة بنغازي حيث التقى بالعديد من الشخصيات .

وصرح رئيس الغرفة الإيطالية الليبية جيان فرانكو داميانو ، أن الوضع في بنغازي هادئ بشكل عام ولا توجد جوانب حرجة خاصة تجاه الشركات الإيطالية حيث أن يجب إضافة هذه الظروف المواتية بوجود القنصلية الإيطالية بقيادة القنصل كارلو باتوري .

وأكد نائب وزير الداخلية أن الوضع في المنطقة هادئ ولا توجد ظروف مخاطرة على أبناء وطننا الراغبين في الذهاب إلى بنغازي كما أوضح عدم الارتياح الذي تعاني منه ليبيا أيضًا بسبب تدفقات الهجرة إلى إيطاليا، السلطات غير قادرة على السيطرة على هذا النزوح بسبب نفاذية الحدود الجنوبية وهي مشكلة تتطلب تعاونًا أكبر مع أوروبا .

وأشارت الغرفة الإيطالية الليبية إلى أن عميد بلدية بنغازي كشف بحضوره المعتاد ، مختلف مجالات الشراكة الممكنة مع إيطاليا وفي هذا السياق ، قامت القنصلية الإيطالية بتفعيل سلسلة من الاتصالات الإيجابية للغاية من أجل إنجاز ورشة العمل القادمة التي ستعقد في بنغازي حول إعادة الإعمار في الوقت نفسه كلفت بلدية بنغازي فريقًا من الفنيين اليونانيين للتخطيط الحضري للمدينة وهي دراسة أولية لعملية إعادة الإعمار المستقبلية.

كما أن تتابع الغرفة الإيطالية الليبية هذه المبادرة باهتمام كبير وستقوم قريبًا بالترويج لعقد اجتماع في إيطاليا لحشد الدعم لإنشاء فريق عمل مع الشركات والفنيين .

وأكدت الغرفة أنه من المتوقع إرسال بعثة إلى بنغازي قريباً مع شركات في قطاع النفط والغاز والتي تمر بمرحلة توسع لإعادة الهيكلة والتحديث التكنولوجي للحقول .

وتابع الموقع بالقول إن في مرحلة إعادة الإعمار التي سوف تشهدها ليبيا تشارك الغرفة بشكل كبير مع الشركات والسلطات المحلية والوطنية وستتبع مهمة أخرى إلى طرابلس في وقت قصير جدًا لتوسيع عملية التعاون التي كانت نشطة لبعض الوقت والتي تمتلئ بالفرص بشكل متزايد وفقاً للموقع.

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