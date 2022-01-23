“الحاسي” يطلع على مطالب شريحة ذوي الإحتياجات الخاصة

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بنغازي عبدالسلام الحاسي بمكتبه بمدينة بنغازي اليوم الأحد اجتماعاً مع مدير صندوق التضامن الاجتماعي بنغازي، ورئيس قسم ذوي الإحتياجات الخاصة بفرع صندوق التضامن الاجتماعي بنغازي، والمراقب المالي للصندوق، وبحضور مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بنغازي.

وتناول الاجتماع مشاكل الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والمطالب التي يطالبون بها من خلال الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي ينفذونها.

حيث أوضح مدير صندوق التضامن بعض المطالب التي يطالب بها ذوي الإحتياجات الخاصة فيما يخص المقرات والخدمات التي يقدمها الصندوق، وموضوع السيارات التي سوف يوفرها الصندوق لشريحة ذوي الإحتياجات الخاصة .

وأكد الحاسي بأن هذه الشريحة عانت الكثير ولابد من إيلائها اهتمام كبير، وخاصة فيما يخص المرتبات والإعانات، وتوفير احتياجاتهم الضرورية والتي يصعب توفيرها وفق ما يتم صرفه من منح أو مرتبات.

كما أوضح رئيس قسم ذوي الإحتياجات الخاصة بعض المشاكل التي تواجه فرع الصندوق وخاصة المقرات والتي تعرضت لأضرار كبيرة أثناء الأحداث الأخيرة، والجهود التي بذلت بمباشرة الصيانة لهذه المقرات، وكذلك قيام الصندوق بتقديم بعض الخدمات وفق المتاح للفرع، وهناك أمور تنظيمية تخص إدارة الصندوق.

وأوضح مدير صندوق التضامن أيضاً بأن الخدمات التي تقدم لدور الرعاية، وكذلك حركة المرتبات والمعاشات للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة .

وأكد الحاسي على أنه سوف يتم مخاطبة ومتابعة جميع الجهات ذات العلاقة حتى تقوم بوضع حلول لجميع المشاكل وتوفير الاحتياجات الضرورية لشريحة ذوي الإحتياجات الخاصة، وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الاعتداء على المقرات، واستكمال أعمال الإنشاء والصيانة للمقرات التابعة للصندوق، وحل مشكلة مدرسة الصم وضعاف السمع، أما باستكمال المبنى في أسرع وقت أو استئجار مبنى مؤقت.

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