“الاقتصاد” تبحث اعتماد اللائحة التنظيمية للاتصال الحكومي

بحث مدير مكتب الإعلام بوزارة الاقتصاد والتجارة عماد عاشور، مع مديري مكاتب الإعلام بالجهات التابعة للوزارة؛ آلية تنفيذ اللائحة التنظيمية للاتصال الحكومي.

وأكد “عاشور”، خلال اللقاء، على ضرورة التعاون بين مكاتب الإعلام في تنفيذ اللائحة، وإعداد تقارير حول نشاطاتها، والعمل على تعزيز التواصل مع الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية؛ بهدف خلق قنوات اتصال مع المواطنين.

وحضر اللقاء ممثلون عن هيئة سوق المال، البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ، مركز تنمية الصادرات ، هيئة الإشراف على التأمين ، المنطقة الحرة مصراتة، شبكة ليبيا للتجارة.

يأتي هذا في إطار تعزيز التواصل بين المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام، عبر الإعلان عن أنشطة الوزارة؛ ترسيخًا لمبدأ الشفافية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية