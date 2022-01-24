“السمو” يبحث مع إدارة شركة الألبان إعادة تشغيل مصنع “عقبة”

بحث وكيل وزارة الصناعة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية، مصطفى السمو، مع الجمعية العمومية لشركة الألبان طرابلس؛ إعادة تشغيل مصنع “عقبة”، عن طريق طرح فرص استثمارية.

وقد ناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه الشركة في إدارة المصنع وتقف أمام إعادة تشغيله، ضمن خطة وزارة الصناعة والمعادن لهذا العام؛ لإعادة الحياة لقطاع الصناعة في مختلف أنحاء البلاد.

واتفق “السمو”، بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة، على إعادة تشكيل مجلس الإدارة بتكليف مدير عام لإدارتها، في إطار إعادة هيكلة المصانع المتوقفة.

يُذكر أن وزارة الصناعة والمعادن وقعت في شهر سبتمبر من العام الماضي اتفاقية مع نظيرتها المصرية تهدف لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة تقضي بتشكيل لجنة ليبية مصرية لإعارة المهارات والخبرات والتكنولوجيا المصرية في التصنيع إلى ليبيا، بالإضافة إلى إرسال خبراء من الهيئة العربية للتصنيع إلى المصانع للتحضير لإعادة الافتتاح.

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