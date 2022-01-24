نائب رئيس الحكومة يتفقد وزارة الصناعة والمعادن

طرابلس 24 يناير 2022 (وال) _ أجرى نائب رئيس الحكومة المهندس (رمضان أبوجناح)، اليوم الإثنين، زيارة لوزارة الصناعة والمعادن في مدينة طرابلس، للوقوف على احتياجات الوزارة، ومناقشة عدة ملفات خدمية.

وفي الأثناء، عقد اجتماع في ديوان الوزارة مع وزير الصناعة والمعادن السيد (أحمد ابوهيسه)، استعرض فيه ما تم إنجازه خلال العام الماضي، وعرض خطة عمل الوزارة خلال العام الجاري، وفق بنود مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2022م، حال اعتمادها من جهات الإختصاص، بالإضافة إلى مناقشة العراقيل التي واجهت الوزارة خلال العام السابق.

كما ناقش الاجتماع ملف المناطق الحرة في المنطقة الجنوبية والصناعية، وفرص نجاح عدة مشاريع استثمارية وصناعية في المنطقة، وذلك ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس الحكومة، والتي من شأنها خلق فرص عمل للشباب وتحريك عجلة الصناعة المحلية والرفع من الاقتصاد الليبي.

ومن جهته، أوصى السيد أبوجناح على ضرورة منح دواوين الوزارة شرق وجنوب البلاد، كافة الصلاحيات التي تمكنها من تقديم الخدمات للمواطنين، وليتمكن مسؤولي الدواوين من تنفيذ خطط الوزارة الموضوعة لهذا العام. (وال _ طرابلس) ح س / ه ع

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