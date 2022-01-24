هيئة الرقابة الإدارية الكفرة تبحث نظام دوام العمل بمصرف شمال أفريقيا والاشكاليات الخاصة بنتائج العمل اليومي

عقد مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية الكفرة اليوم الإثنين اجتماعاً، مع مدير مصرف شمال أفريقيا فرع الكفرة.

وتناول الاجتماع مناقشة نظام دوام العمل بالمصرف والاشكاليات الخاصة بنتائج العمل اليومي بما يسهل الخدمات المصرفية للجمهور، وكذلك الانتهاء من أعمال ونقل المنظومة من منظومة زحل إلى المنظومة المصرفية الموحدة، بالإضافة إلى إعتماد على مخرجات المنظومة الإلكترونية كقسائم الإيداع النقدي والصكوك .

كما تطرق الاجتماع إلى إستمرار المصرف في سحب السيولة مع احتمالية رفع سقف السحب بعد موافقة الإدارة، إلى جانب إعتبار العمل بالمصرف عمل داخلي إلى نهاية الأسبوع، وذلك لتدريب الموظفين على المنظومة الجديدة .

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